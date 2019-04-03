رابطة تجار السيارات تخطر أعضاءها بقرارات "حماية المستهلك" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أخطرت رابطة تجار سيارات مصر، برئاسة المستشار أسامة أبو المجد، أعضائها صباح اليوم، بقرار جهاز حماية المستهلك، الخاص بإلزام المعارض بوضع تفاصيل كل سيارة بداية من السعر، وحتى المواصفات، بجوار كل مركبة داخل صالات العرض.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس

إدارة رابطة تجار السيارات، إن الرابطة بالفعل أخطرت أعضاءها بالقرار، مؤكداً أن جميع تجار السيارات، ملتزمين بالتطبيق.

وأضاف "زيتون"، أن التطبيق قد يواجه صعوبة في بدايته، نظراً لاختلاف طبيعة السيارات كسلعة، عن

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غيرها من السلع الأخرى.

ويرى عماد عبد المجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن العميل قبل أن يُقدم على شراء السيارة تحديداً، يكون على علم تام بكافة مواصفاتها، وتفاصيلها، وبالتالي فإن توضيح مواصفات السيارة لن يضيف جديداً للمستهلك، لكن في النهاية جميع تجار السيارات ملتزمين بأي قرار تراه الدولة في صالح المواطن المصري.