الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة يدشن أكبر مراكز مكلارين بالعالم في البحرين

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الخليج ٣٦٥ نت – تمركزت مكلارين لعدة عقود عبر مقرها الرئيسي في انجلترا، ولكنها بدأت بالتوسع بشكل ثابت ومتزايد خلال الأعوام الأخيرة قبل أن تعلن اليوم عن افتتاح أكبر مركز لها خارج دولتها الأم، والذي يأتي باسم برج مكلارين البحرين الجديد.
يأتي الإعلان عن مقر مكلارين الجديد في البحرين بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاح بطولة فورمولا 1 جراند بريكس التي ستعقد خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في حلبة البحرين الدولية، وهو الموقع نفسه الذي يتم بناء البرج الجديد به، حيث من المنتظر أن يتم الإنتهاء من عملية التشييد بحلول نهاية العام الجاري.
سيبلغ ارتفاع البرج 8 طوابق بمساحة 8,000 متر مربع تقريباً فور الإنتهاء من تشييده، ليكون بذلك أكبر من أي مقر مكلارين آخر حول العالم، باستثناء منشأة الشركة في موطنها الأم خارج مركز تكنولوجيا مكلارين الذي يضم مركز إنتاج السوبركارز الخاصة بها.
سيعمل برج مكلارين الجديد كمركز للعلامة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب ضمه المكاتب الرئيسية لكل من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
هذا ويأتي اختيار البحرين كموقع البرج كنتيجة مباشرة لمدى أهمية منطقة الشرق الأوسط والخليج خاصة لمكلارين، حيث تعد الحلبة التي يتم بناء المقر الجديد بها واحدة من أشهر الحلبات في المنطقة التي تقود باستضافة سباقات فورمولا 1 وسباق البحرين 6 ساعات بجانب العديد من السباقات الأخرى، دون أن ننسى هنا أن مكلارين هي بالأصل شركة مملوكة بالكامل للبحرين والسعودية ورئيس مجلس إدارتها هو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة شقيق ملك البحرين.
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