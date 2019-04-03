“بالفيديو” اصطدام سيارة بجهاز صراف آلي بجازان واشتعال النار بالموقع

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت صور ومقطع فيديو لحادث تصادم سيارة كانت تسير بسرعة عالية بجهاز صراف آلي على طريق جازان أبو عريش، وأدى ذلك لإصابة 3 أشخاص كانوا بداخل السيارة، واشتعال النيران في مقدمتها وجزء من جهاز الصراف، بالإضافة إلى اصطدام سيارة أخرى بأحد المقاهي القريبة من الجهاز، وإحداث بعض الأضرار والتلفيات بالمقهى.

وأظهر الفيديو فرق الدفاع المدني خلال مباشرتها موقع الحادث، حيث قامت بإخماد الحريق قبل أن تصل النيران لماكينة النقود، والمعدات الأخرى التابعة لجهاز الصراف.

وقال السيد “بيشي الصرخي” المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان، أن فرقتين من فرق الإسعاف وصلتا إلى الموقع، وتبين وجود شخص مصاب وفي حالة حرجة، فتم إجراء الإسعافات اللازمة له ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج، كما تم نقل مصابين آخرين إلى المستشفى قبل وصول فرق الإسعاف.