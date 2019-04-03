“بالفيديو” معدة جديدة تعالج حفر الشوارع والطرقات في المنطقة الشرقية

الخليج ٣٦٥ نت – أظهرت صور للسيد الدكتور “ماجد القصيبي” وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، زيارة سيادته لبعض مواقع مشاريع ومبادرات أمانة المنطقة الشرقية؛ لمتابعة عمل المعدة الجديدة “جت باتشر” ذات التقنية العالية. وتستخدم الأمانة هذه المعدة في معالجة وصيانة الحفر والبقع الهابطة بالشوارع والطرق؛ حيث تعمل على ملء ومعالجة الحفر بكل سهولة بمادة “البيتومين” الآمنة وغير الضارة بالبيئة، وتكمن أهمية تلك المعدة والمادة المستخدمة في أن الطريق يُستخدم بعد المعالجة بـ 15 دقيقة فقط، وهو أقل وقت لتعطيل الحركة المرورية، وذلك حسب موقع الشركة المصنعة.

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