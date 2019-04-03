توجد عقوبة إذا أصدرت إطارات سيارتك صوتاً عالياً!

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقوبة التحرك بسرعة عالية بالسيارة. وأشارت إلى أن التحرك بالسيارة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً، مخالفة مرورية غرامتها المالية تتراوح ما بين “150- 300” ريال.

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