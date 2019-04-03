يجب على قائد السيارة السير بأقصى يمين الطريق بهذه الحالات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن خمس حالات يجب على قائد السيارة فيها السير أقصى يمين الطريق. وهذه الحالات، كالتالي: إذا كان قائد السيارة سينعطف إلى طريق آخر على يمين الطريق.

إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

إذا تقابل مع سيارة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.

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