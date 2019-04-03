كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. مبيعات "فولفو" ترتفع بنسبة 9% في الربع الأول من 2019! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "فولفو كارز"، المملوكة للصين، ارتفاع مبيعاتها حول العالم بأكثر من 9% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت هذا إلى تحقيق نمو في المبيعات في أسواقها الرئيسية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وذكرت الشركة اليوم أنها باعت 161 ألفا و320 وحدة في الفترة من يناير وحتى مارس.

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وباعت الشركة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، نحو 29900 سيارة، بزيادة بنحو 4% على أساس سنوي. وذكرت أن الطلب كان قويا على طرازى إكس سى - 90 و إكس سى - 60 المصنعين محليا وهما من السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

وذكرت الشركة أن مبيعاتها ارتفعت في الولايات المتحدة بنحو 10%، وتصدرتها مبيعات طرازى إكس سى - 40 و إكس سى - 90 من السيارات الرياضية الفارهة متعددة الأغراض.

أما في أوروبا، فقد ارتفعت المبيعات بنحو 9% في الربع نفسه مستفيدة من نمو الطلب على عدد من الطرازات.

وكانت مجموعة "تشجيانج جيلي"، ومقرها الصين، قد استحوذت على الشركة السويدية في عام 2010 من عملاق السيارات الأمريكي "فورد".