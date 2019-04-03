كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن سيارتها "إسكيب 2020" الجديدة كلياً (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فورد الأمريكية عن الجيل الجديد من سيارته إسكيب أفضل سياراتها الـSUV مبيعاً، بتصميم جديد وتقنيات هجينة.

مع إسكيب 2020 الجديدة كلياً تقدم فورد كل ما هو مميز واستثنائي لجعل تجربة امتلاك وقيادة سيارة الـSUV الصغيرة أفضل، تقدم فورد تصميم جديد مميز يستفيد من المساحات الموجودة ويشتمل تقنيات عصرية تغفل شركات أخرى عن تقديمها. ويصف Kumar Galhotra رئيس فورد السيارة فيقول “توفر لك إسكيب 2020 الجديدة كليًا تصميمًا أنيقًا ورياضيًا مع القدرة على تلبيتك في أي من مغامرات حياتك”.

صممت فورد إسكيب الجديدة على هيئة الصدفة في شكلها العام ولكنها أرادت إضافة بعض التفاصيل الرياضية فاستعارت الشبك الرياضي من موستانج، وأخذت تصميم الصدام ومشتت الهواء الأماميين من فورد GT، وفي جيلها الجديد فإن إسكيب هي أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً من الجيل الماضي.

تحمل إسكيب سقف مائل ينتهي بواجهة خلفية محسنة تسمح بوصول أسهل للباب الخلفي وصندوق الأمتعة، وبشكل عام فقد تحسنت ديناميكية السيارة لتكون أفضل إسكيب على الإطلاق، وأيضاً الأخف وزناً بالتخلص من 90 كجم من الوزن حيث استفادت السيارة من الاستعمال الكثيف للحديد الخفيف عالي الصلابة.

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تأتي التحسينات الأهم بالنسبة لإسكيب الجديدة تحت غطاء المحرك حيث ستوفر الشركة خيارات واسعة من المحركات تهدف لتقديم أداء مرضي واقتصادي يدفع السيارة لأبعد مدى قبل الحاجة للتزود بالوقود، ومن هذه الناحية يمكن أن نقول أن فورد نجحت إذ بإمكان إسكيب بمحركات إيكوبوست قطع مسافة تصل لـ 640 كم. وتتوفر السيارة بمحرك 1.5 لتر بقوة 180 حصان يمكّن السيارة من جر 900 كجم ويوفر تقنية تعطيل السلندرات لتوفير الوقود، يحدث ذلك بسرعة ويمكن تنشيط السلندر بنفس السرعة عند الحاجة ولا يستغرق ذلك أكثر من 14 مل-ثانية. يتوفر كذلك محرك 2.0 لتر ينتج قوة 250 حصان ويمكن السيارة من جر 1,590 كجم ويوفر هذا الأخبر تسارع 0-96 كم/س أفضل بنسبة 10% من الجيل الماضي.

يبدو أن فورد كانت حريصة على تطوير محركات السيارة الهجينة فهي تتوفر الآن بخيارين من المحركات الهجينة توفر مدى 885 كم بالطاقة الهجينة وأكثر من 48 كم بالطاقة الكهربائية التي تستطيع منفردة الوصول لسرعة 135 كم/س. تشمل المحركات الهجينة محرك 2.5 لتر وناقل حركة CVT كهربائي وينتج النظام الهجين قوة 198 حصان. ويمكن قيادة المحركات الهجينة بأربع وضعيات قيادة: Auto EV، EV Now، EV Later و EV Charge. وتحمل السيارة نظام تبريد سائل للبطاريات الليثيوم أيون.

ستتميز فورد إسكيب الجديدة بقابلية الاستخدام العالية بتوفير مقاعد صف ثاني قابلة للطي لتوفير حيز 1,060 لتر يتسع لـ4 مجموعات لعب جولف. توفر السيارة بالرغم من انخفاضها عن الجيل الماضي حيز أفضل للرأس والكتفين والأقدام.

تقنياً تعد إسكيب 2020 أذكى إسكيب على الإطلاق بتوفيرها نظام فورد FordPass Connect الذي يوفر نقطة اتصال محمولة بشكل قياسية و نظام Co-Pilot360 الذي يوفر نظام مثبت سرعة متكيف ونظام إطفاء وتشغيل المحرك التلقائي والحفاظ على المسار وأنظمة مساعدة السائق الأخرى، كما تشمل السيارة نظام ركن ذاتي في المواقف الطولية أو العرضية. ستوفر فورد أيضاً شاشة 8 إنش قياسية وشاشة 12.3 إنش اختيارية مع نظام صوتي فاخر بقوة 575 واط وعدد 10 سماعات من Bang & Olufsen.

جدير بالذكر أن إسكيب هي ثاني أفضل سيارات فورد مبيعاً على الإطلاق فقد باعت الشركة عشرات الآلاف منها منذ أطلقتها في 2001، وباعت الشركة بين عامي 2004 و 2012 أكثر من 114,000 نسخة هجينة، وما تزال معظم تلك السيارات تسير على الطرق اليوم.