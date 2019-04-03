اسباب رجة السيارة اثناء وقوفها

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه السائقين أثناء قيادة سياراتهم بعض المشاكل والأعطال غالباً ما تكون بسبب انتهاء العمر الافتراضي للقطع الميكانيكية والكهربائية في السيارة، من هذه الأعطال الشائعة الشعور برجة واهتزاز السيارة عندما تكون متوقفة، ولذلك أسباب نستعرضها لكم. وجود كسر أو تلف في الكراسي التي تعمل على تثبيت المحرك يؤدي إلى حدوث الرجة خاصة عند بداية تشغيل السيارة. في حال إصابة كراسي القير(ناقل الحركة) بالكسر أو التلف. عند انسداد فلتر الهواء بالأتربة والرمال، فإنه يؤدي لحدوث هذه الرجة بسبب عدم إنتظام دخول الهواء النقي لغرفة الاحتراق في المحرك، مما يؤدي إلى عدم انتظام عمل المحرك. أيضاً في حال انسداد فلتر البنزين بالأوساخ والشوائب، فإن كمية البنزين التي تصل للمحرك سوف تقل، ويسبب ضعف عمل المحرك ورجته. تأكد من وجود بنزين كافي في خزان الوقود لتسيير السيارة، حيث أن كثير من الأشخاص ينسون التزود بالوقود وهذا يجعل السيارة تصاب بالرجة. إذا تلفت البواجي أو الكويلات (المجموعة أو إحداها). لو تعطل حساس MAF أو حساس الهواء في السيارة فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الرجة. كما أنه في بعض الأحيان قد تتسبب وجود مشكلة في برمجة كمبيوتر السيارة أو تسرب المياه إليه في ظهور الرجة. من الأجزاء الهامة أيضاً في السيارة التي تؤدي إلى ظهور الرجة هم الثروتل والبخاخات في حالة تعرضهم للاتساخ والانسداد.

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