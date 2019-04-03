القيادة بسرعة بطيئة مخالفة في هذه الحالة بأبو ظبي!

الخليج ٣٦٥ نت – نوهت شرطة أبوظبي على قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة بسرعة بطيئة، وذلك من أجل الحفاظ على السلامة المرورية، والحد من نسبة الحوادث المرورية وما يسفر عنها.

وكشفت شرطة أبوظبي عن عقوبة القيادة بسرعة بطيئة في قانون المرور، حيث قالت أن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على “مخالفة قيادة المركبة بأقل من سرعة الطريق، أو أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق، بالغرامة المالية بقيمة 400 درهم”.

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جاءت تحذيرات الشرطة بعد ملاحظة ورصد تعمد بعض قائدي السيارات السير بسرعات بطيئة على الطرق السريعة، الأمر الذي من شأنه عرقلة حركة السير أمام السيارات الأخرى، وهو ما قد يتسبب في حوادث مرورية، كما طالبت الشرطة في تشديد العقوبة في حالة تعمد المخالفين.

كما حذرت شرطة أبوظبي من خلال الإرشادات التوعوية التي تبثها، من عدم التزام السائقين بالسرعة القانونية على الطرق، خاصة في المناطق السكنية وحول المدارس، لما تمثله هذه المخالفة من خطورة كبيرة على حياة السكان والطلاب والسائقين.

وبينت الشرطة عقوبة مخالفة السرعة في المناطق السكنية، وقالت:”نص قانون المرور على مخالفة قيادة سيارة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر، بالغرامة 400 درهم وأربع نقاط مرورية”.