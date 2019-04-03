جيب سيدان هي كذبة ابريل التي قد تنجح بالأسواق

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن علامة جيب تعد أيقونة حقيقية في عالم سيارات الـSUV، كما أنها أثبتت خبرتها في مجال صناعة البيك اب عبر جلاديتور الجديدة كلياً، ولكن ماذا إن قررت جيب صنع أول سيدان لها؟

يعرف يوم 1 أبريل بكونه مناسبة عالمية لإلقاء النكات المضحكة حول السيناريوهات الغير منطقية أو اللامعقولة وكأنها أمر حقيقي، فيما يعرف بكذبة أبريل، وهو ما دعى جيب الشرق الأوسط للاحتفال بهذا اليوم عبر نشر صورة وصفتها باسم جيب سيدان 2019 عبر فيسبوك.

تدمج الصورة بين هيكل سيارة كرايسلر 300 ومقدمة جيب شيروكي بشكل متقن للغاية مع نفس الشبك الأمامي الأيقوني ذو السبعة منافذ تهوية، حيث أنه وعلى غير المتوقع، جذب التصميم العديد من الآراء الإيجابية نظراً لمدى تكامل أجزائه مع بعضها البعض، حتى أن ذلك فتح النقاش حول مدى جدوى إطلاق جيب لسيارة مماثلة بشكل واقعي.

وعلى الرغم من أن سيدان جيب هو أمر لن نراه أبداً على الأغلب بغض النظر عن مدى مطالبة الصانعة الأمريكية بهذا الأمر من قبل الكثيرين، إلا أن الشركة تخطط بالفعل لإطلاق عدة طرازات جديدة خلال العقد المقبل، حيث ستمتلك جيب بحلول العام المقبل 3 سيارات SUV كاملة الحجم، بما يتضمن جراند واجونير بجانب نسخة رانجلر هايبرد ذات قابس.