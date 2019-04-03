كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذا السعر.. كيا تعلن عن سيارتها "Soul EV" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة كيا عن سيارتها Soul EV الكهربائية الجديدة، وتبدأ أسعارها من 33 ألف و950 دولار أمريكي (590 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الفان الكهربائية الجديدة تحافظ على التصميمي الصندوقي المميز للسيارة مع بعض الرتوش التصميمية؛ حيث زاد طول قاعدة العجلات ليصل إلى 60ر2 متر، كما زاد طول السيارة إلى 20ر4 متر، ما يَعد بالمزيد من الرحابة بالمقصورة، وكذلك زيادة سعة صندوق الأمتعة لتتراوح بين 315 و1339 لترا.

وعلى صعيد الدفع يعتمد الموديل الأساسي من السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان يعمل ضمن نظام الدفع الأمامي. وتتولى تغذية المحرك بالتيار اللازم بطارية سعة 2ر39 كيلووات ساعة، وهو ما يتيح بلوغ مدى سير 277 كلم وفق دورة القيادة القياسية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 155 كلم/س.

كما يتوفر محرك كهربائي آخر بقوة 150 كيلووات/204 حصان مع بطارية سعة 64 كيلووات ساعة. وبفضل هذا المحرك تصل السيارة الكهربائية إلى مدى سير 452 كلم، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 167 كلم/س.