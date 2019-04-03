كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. "بي ام دبليو" تستدعي طرازات X7 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بي ام دبليو عن سيارتها X7 ، وبعد أسابيع فقط من بدء وصول السيارات متعددة الاستخدامات الرائدة الجديدة إلى التجار، تم استدعائها لأن مسامير المقاعد قد لا يكون مربوطة بشكل صحيح أثناء عملية التجميع كما أن القضية تقتصر على بعض المركبات.

والسيارات التي تدخل في الاستدعاء المزودة بنظام المقاعد Business Lounge Seat المخصصة لرجال الأعمال والذي يستبدل مقعد الصف الثاني بمقاعد قابلة للتعديل بشكل فردي.

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وقد بدأت عمليات التسليم للسيارة في وقت مبكر من شهر مارس السابق فقط مع عدد قليل من النسخ التي بيعت تم تجهيزها بهذه المقاعد الاختيارية ، وشمل الاستدعاء 31 سيارة فقط في الولايات المتحدة في إطار هذه الحملة ، بما في ذلك نسخ: X7 xDrive40i التي تأتي مع محرك بشاحن توربيني 6 أسطوانات 3.0 لتر بقوة 335 حصان وعزم دوران يبلغ 330 رطلًا .

أما إصدار xDrive 50i، فيأتي بمحرك V8 سعة 4.4 ليتر بشاحنين توربينينن ويصل إلى 456 حصان و 479 رطل من عزم الدوران وكلا الاصدارين يأني بدفع رباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وتعتبر X7 إلى جانب مجموعة من السيارات التي تشمل الفئة السابعة سيان والفئة الثامنة كوبيه والمكشوفة يعتبرون في الجزء الأعلى من تشكيلة سيارات بي ام دبليو، والسيارة الكروس أوفر الجديدة الرائدة في تشكيلة الشركة الألمانية تستهدف بشكل مباشر سيارة مرسيدس-بنز GLS .