ارامكو تتخطى ابل لتصبح اكثر شركة ربحية في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تفوقت ارامكو على ابل لتصبح أكثر شركة ربحية في العالم، بدخل صافي 111.1 مليار دولار (417 مليار ريال) في 2018، مقارنة بـ 59.5 مليار دولار (223 مليار ريال) لابل في نفس العام.

وهذه أول مرة تكشف فيها ارامكو عن أوضاعها المالية، لتسجل إيرادات إجمالية بقيمة 1.33 تريليون ريال بفضل إنتاج 10.3 مليون برميل نفطي كل يوم.

أرباح ارامكو تضعها في مقام مختلف تماماً عن شركات النفط العالمية الأخرى مثل Shell الإنجليزية-الهولندية التي سجلت ربحاً يعادل 86 مليار ريال، وExxonMobil الأمريكية التي سجلت 78 مليار ريال.

ويُذكر أن المملكة جهزت خططاً في السابق لطرح بعض أسهم ارامكو في البورصة العامة لتقيمها عند 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال)، أي ضعف قيمة ابل، قبل تأجيلها لهذه الخطوة للوقت الحالي.