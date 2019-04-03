فورد اسكيب 2020 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد الستار عن اسكيب 2020 كروس اوفر الجديدة كلياً، بوعود أن تكون أكثر أماناً وذكاءً وتنوعاً في المزايا من أي موديل سابق، كما ستتوفر بمحركات هجينة بجانب المحركات البترولية لهؤلاء الراغبين في كفاءة أعلى وانبعاثات أقل من سياراتهم.

اسكيب 2020 ستتمتع بمدى يتعدى 885 كيلومتر للنسخة الهجينة العادية بنظام دفع أمامي، ما يجعلها الأفضل في مجالها، ونعرض لكم فيما يلي أهم مزايا ومواصفات السيارة الجديدة.

التصميم والمحركات

اسكيب الجديدة أقل ارتفاعاً مع كونها أعرض وأطول من الموديل الحالي، مع انخفاض وزنها بـ 90 كيلوجرام لتحسين أدائها ورشاقتها، ويتميز التصميم الخارجي بشبكة تهوية على شكل درع، والمستوحاة من الجيل السادس من موستنج، بينما المقدمة المنخفضة مستوحاة من فورد GT.

وتستمد السيارة قوتها من محرك ايكوبوست جديد سعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان وعزم دوران 372 نيوتن.متر، ما يسمح بالتسارع إلى 96 كم\س بوقت أقصر 10% من الموديل السابق، كما بإمكانها سحب 1,587 كيلوجرام.

كما تتوفر السيارة بمحرك آخر تيربو سعة 1.5 لتر بـ 3 سلندرات بقوة 180 حصان وعزم دوران 240 نيوتن.متر، بقدرة على سحب 907 كيلوجرام.. وأخيرا ننتهي عند مولد الطاقة الهجين بمحرك 2.5 لتر متصل بجير متغير باستمرار CVT وقوة إجمالية 198 حصان، مع إمكانية الوصول إلى سرعة قصوى 136 كم\س عند تشغيل الطاقة الكهربائية فقط.

الداخلية والتقنيات

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من مزايا الداخلية هي إمكانية انزلاق الصف الثاني من المقاعد لتوفير مساحة أوسع لتحريك القدم للركاب الخلفيين، لدرجة أن فورد أشارت إلى أن ركاب المقاعد الخلفية في اسكيب الجديدة يتمتعون بمساحة تحريك قدم أوسع من المتوفرة في شيفروليه سابربان كاملة الحجم.

لنتحدث عن التقنيات، والتي تشمل نظام عرض رأسي جديد كلياً لنسخ تيتانيوم، مع توفر أنظمة مساعدة على الركن ومساعد على “التوجيه المراوغ” حسب وصف الشركة، والتحكم المتكيف في السير “كروز كونترول” ومساعد على البقاء في حارة الطريق والمزيد.

كما تتوفر السيارة بواي فاي 4G LTE لـ 10 هواتف ذكية وشحن لاسلكي لهم وشاشة لمسية 8 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، ونظام اوديو جيد جداً من طراز B&O بعشرة مكبرات صوت.

ومن المتوقع طرح الكروس أوفر الجديدة، في نسخها البترولية والهجينة في الخريف المقبل، مع الكشف عن الأسعار خلال أشهر، فتابعونا للمزيد.