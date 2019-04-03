الارشيف / اخبار السيارات

ميك شوماخر يختبر سيارة الفيراري لأول مرة لتجارب الفورمولا 1 في البحرين (بالصور)

0 نشر
Oprah 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – شارك الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة سباقات الفورمولا 1 وبطل العالم سبع مرات لأول مرة في اختبار سيارة فيراري “إس إف 90” في يومها الأول على حلبة الصخير، يوم الثلاثاء، مع البريطاني لويس هاميلتون لمرسيدس والإسباني فرناندو ألونسو لمكلارين أيضًا في يوم تخللتها الأمطار مما أدى الى عرقلة السائقين خلال التجارب الخاصة بفرق الفورمولا 1 وإطارات بيريلي في البحرين.

Image result for mick schumacher

وتعتبر هذه الإختبارات الأولى من نوعها لموسم 2019 بعد التجارب الشتوية ما قبل الموسم مطلع هذا العام حيث رأينا الفرق العشرة على حلبة صخير في  اليوم الأول من أصل يومين فقط، وكان السائقون صغارًا وكبارًا يجلسون خلف عجلة القيادة لإنجاز عدد اللفات الممكنة.

وكمل ميك البالغ من العمر(20 عاما) 56 لفة محققاً ثاني أسرع توقيت خلال اليوم الأول للتجارب تحت أنظار والدته كورينا وجدته اللذان تواجدا في البحرين طوال نهاية الإسبوع، بزمن قدره 1:29،976 دقيقة، خلف سائق فريق ريد بل الهولندي ماكس فيرشتابن الذي سجل 1:29,379 دقيقة.

Advertisements

وإستهل الألماني الصاعد الذي يمشي على خطى أبيه إنجازاته بأول ظهور له في الفورمولا 2 حيث احتل المركز الثامن في السباق يوم السبت الأول والسادس في سباق الثاني ليوم الأحد بعد انطلاقه من المركز الأول محققاً قطب الإنطلاق الأول مع فريقه الإيطالي بريما وهو نفس الفريق الذي فازمعه بلقب بطولة فورمولا 3  الأوروبية موسم 2018.

وسيتوجه ميك غداً، الذي انضم إلى أكاديمية فيراري للسائقين بداية العام الحالي، الأربعاء لقيادة سيارة ألفا روميو “سي 38” والمزودة بمحرك فيراري.

ويغيب شوماخر الأب، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم، بسبع ألقاب خمس منها مع فيراري، عن الظهور منذ تعرضه لحادث تزلج خطر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، عندما كان ميك برفقته، وسط تكتم كبير من عائلته حول طبيعة وضعه الصحي.

Name Team Tyres Laps Time Gap
ماكس فيرشتابن Red Bull C3 69 1:29.379 135.453 mph
ميك شوماخر Ferrari C5 56 1:29.976 0.597
لاندو نوريس McLaren C3 22 1:30.800 1.421
رومان غروجان Haas C3 42 1:30.982 1.603
اليكساندر ألبون Toro Rosso C3 71 1:31.089 1.710
لويس هاميلتون Mercedes C3 77 1:31.156 1.777
دانيال ريكاردو Renault C4 45 1:31.584 2.205
لانس سترول Racing Point C3 32 1:31.964 2.585
كارلوس ساينز McLaren C2 32 1:32.059 2.680
جيوفينازي Alfa Romeo C3 53 1:32.067 2.688
فيرناندو ألونسو McLaren EX 64 1:32.267 2.888
فيتيبالدي Haas C3 20 1:32.708 3.329
روبورت كوبيسا Williams C3 19 1:33.290 3.911
دانييل كفيات Toro Rosso EX 45 1:33.653 4.274
جورج راسل Williams C3 27 1:33.682 4.303

7cda425e32.jpg
c7be0a9d99.jpg
32c0074c46.jpg
7e183a3236.jpg438fd7420a.jpg
c3754a8367.jpg
1aca708e96.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميك شوماخر يختبر سيارة الفيراري لأول مرة لتجارب الفورمولا 1 في البحرين (بالصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا