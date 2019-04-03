ميك شوماخر يختبر سيارة الفيراري لأول مرة لتجارب الفورمولا 1 في البحرين (بالصور)

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الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – شارك الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة سباقات الفورمولا 1 وبطل العالم سبع مرات لأول مرة في اختبار سيارة فيراري “إس إف 90” في يومها الأول على حلبة الصخير، يوم الثلاثاء، مع البريطاني لويس هاميلتون لمرسيدس والإسباني فرناندو ألونسو لمكلارين أيضًا في يوم تخللتها الأمطار مما أدى الى عرقلة السائقين خلال التجارب الخاصة بفرق الفورمولا 1 وإطارات بيريلي في البحرين.
وتعتبر هذه الإختبارات الأولى من نوعها لموسم 2019 بعد التجارب الشتوية ما قبل الموسم مطلع هذا العام حيث رأينا الفرق العشرة على حلبة صخير في اليوم الأول من أصل يومين فقط، وكان السائقون صغارًا وكبارًا يجلسون خلف عجلة القيادة لإنجاز عدد اللفات الممكنة.
وكمل ميك البالغ من العمر(20 عاما) 56 لفة محققاً ثاني أسرع توقيت خلال اليوم الأول للتجارب تحت أنظار والدته كورينا وجدته اللذان تواجدا في البحرين طوال نهاية الإسبوع، بزمن قدره 1:29،976 دقيقة، خلف سائق فريق ريد بل الهولندي ماكس فيرشتابن الذي سجل 1:29,379 دقيقة.
وإستهل الألماني الصاعد الذي يمشي على خطى أبيه إنجازاته بأول ظهور له في الفورمولا 2 حيث احتل المركز الثامن في السباق يوم السبت الأول والسادس في سباق الثاني ليوم الأحد بعد انطلاقه من المركز الأول محققاً قطب الإنطلاق الأول مع فريقه الإيطالي بريما وهو نفس الفريق الذي فازمعه بلقب بطولة فورمولا 3 الأوروبية موسم 2018.
وسيتوجه ميك غداً، الذي انضم إلى أكاديمية فيراري للسائقين بداية العام الحالي، الأربعاء لقيادة سيارة ألفا روميو “سي 38” والمزودة بمحرك فيراري.
ويغيب شوماخر الأب، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم، بسبع ألقاب خمس منها مع فيراري، عن الظهور منذ تعرضه لحادث تزلج خطر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، عندما كان ميك برفقته، وسط تكتم كبير من عائلته حول طبيعة وضعه الصحي.
|Name
|Team
|Tyres
|Laps
|Time
|Gap
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|C3
|69
|1:29.379
|135.453 mph
|ميك شوماخر
|Ferrari
|C5
|56
|1:29.976
|0.597
|لاندو نوريس
|McLaren
|C3
|22
|1:30.800
|1.421
|رومان غروجان
|Haas
|C3
|42
|1:30.982
|1.603
|اليكساندر ألبون
|Toro Rosso
|C3
|71
|1:31.089
|1.710
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|C3
|77
|1:31.156
|1.777
|دانيال ريكاردو
|Renault
|C4
|45
|1:31.584
|2.205
|لانس سترول
|Racing Point
|C3
|32
|1:31.964
|2.585
|كارلوس ساينز
|McLaren
|C2
|32
|1:32.059
|2.680
|جيوفينازي
|Alfa Romeo
|C3
|53
|1:32.067
|2.688
|فيرناندو ألونسو
|McLaren
|EX
|64
|1:32.267
|2.888
|فيتيبالدي
|Haas
|C3
|20
|1:32.708
|3.329
|روبورت كوبيسا
|Williams
|C3
|19
|1:33.290
|3.911
|دانييل كفيات
|Toro Rosso
|EX
|45
|1:33.653
|4.274
|جورج راسل
|Williams
|C3
|27
|1:33.682
|4.303
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