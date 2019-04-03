ميك شوماخر يختبر سيارة الفيراري لأول مرة لتجارب الفورمولا 1 في البحرين (بالصور)

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – شارك الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة سباقات الفورمولا 1 وبطل العالم سبع مرات لأول مرة في اختبار سيارة فيراري “إس إف 90” في يومها الأول على حلبة الصخير، يوم الثلاثاء، مع البريطاني لويس هاميلتون لمرسيدس والإسباني فرناندو ألونسو لمكلارين أيضًا في يوم تخللتها الأمطار مما أدى الى عرقلة السائقين خلال التجارب الخاصة بفرق الفورمولا 1 وإطارات بيريلي في البحرين.

وتعتبر هذه الإختبارات الأولى من نوعها لموسم 2019 بعد التجارب الشتوية ما قبل الموسم مطلع هذا العام حيث رأينا الفرق العشرة على حلبة صخير في اليوم الأول من أصل يومين فقط، وكان السائقون صغارًا وكبارًا يجلسون خلف عجلة القيادة لإنجاز عدد اللفات الممكنة.

وكمل ميك البالغ من العمر(20 عاما) 56 لفة محققاً ثاني أسرع توقيت خلال اليوم الأول للتجارب تحت أنظار والدته كورينا وجدته اللذان تواجدا في البحرين طوال نهاية الإسبوع، بزمن قدره 1:29،976 دقيقة، خلف سائق فريق ريد بل الهولندي ماكس فيرشتابن الذي سجل 1:29,379 دقيقة.

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وإستهل الألماني الصاعد الذي يمشي على خطى أبيه إنجازاته بأول ظهور له في الفورمولا 2 حيث احتل المركز الثامن في السباق يوم السبت الأول والسادس في سباق الثاني ليوم الأحد بعد انطلاقه من المركز الأول محققاً قطب الإنطلاق الأول مع فريقه الإيطالي بريما وهو نفس الفريق الذي فازمعه بلقب بطولة فورمولا 3 الأوروبية موسم 2018.

وسيتوجه ميك غداً، الذي انضم إلى أكاديمية فيراري للسائقين بداية العام الحالي، الأربعاء لقيادة سيارة ألفا روميو “سي 38” والمزودة بمحرك فيراري.

ويغيب شوماخر الأب، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم، بسبع ألقاب خمس منها مع فيراري، عن الظهور منذ تعرضه لحادث تزلج خطر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، عندما كان ميك برفقته، وسط تكتم كبير من عائلته حول طبيعة وضعه الصحي.

Name Team Tyres Laps Time Gap ماكس فيرشتابن Red Bull C3 69 1:29.379 135.453 mph ميك شوماخر Ferrari C5 56 1:29.976 0.597 لاندو نوريس McLaren C3 22 1:30.800 1.421 رومان غروجان Haas C3 42 1:30.982 1.603 اليكساندر ألبون Toro Rosso C3 71 1:31.089 1.710 لويس هاميلتون Mercedes C3 77 1:31.156 1.777 دانيال ريكاردو Renault C4 45 1:31.584 2.205 لانس سترول Racing Point C3 32 1:31.964 2.585 كارلوس ساينز McLaren C2 32 1:32.059 2.680 جيوفينازي Alfa Romeo C3 53 1:32.067 2.688 فيرناندو ألونسو McLaren EX 64 1:32.267 2.888 فيتيبالدي Haas C3 20 1:32.708 3.329 روبورت كوبيسا Williams C3 19 1:33.290 3.911 دانييل كفيات Toro Rosso EX 45 1:33.653 4.274 جورج راسل Williams C3 27 1:33.682 4.303











