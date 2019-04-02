بعد طرحها رسمياً في مصر.. تعرف على مواصفات "إم جي 6" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن طرح أحدث سيارات العلامة الإنجليزية العريقة "إم جي 6"، في السوق المحلية، والتي تنتمي إلى شريحة السيارات الفاخرةcar segment D ، حيث تمزج بين قوة أداء الموتور ورفاهية التكنولوجيا.

وحصلت MG 6 على تصميم شبابي أنيق، فمن الواجهة تجد شبكة تهوية كبيرة الحجم لتسمح بمرور قدر أكبر من الهواء إلى المحرك وفوانيس حادة تمنحك إحساسا بالقوة ، والصادم الأمامي مزود بشبكة لتقليل الإحتكاك بالهواء على السرعات العالية .

أما جانبية "إم جي 6"، فصممت لتسمح بانسيابية الهواء وتقليل الإحتكاك بالهواء، ما يسمح بتوفير الوقود، أما الخلفية فتضفى جمالا عن باقي أجزاء السيارة ، ويتجلى جمال الخلفية في المصابيح المصممة بعناية لتتناسب مع باقي أجزاء السيارة.

وتم إختيار الخامات الخاصة بمقصورة قيادة

MG

بعناية، وهو ما يشعرك بالفخامة بمجرد دخولك إلى السيارة ، فكل جزء من أجزاء المقصورة يتمتع بالرفاهية بدءأ من الكراسي المكسوة بالجلد ومرورا بالتابلوه الفاخر ولوحة العدادات الفريدة وناقل الحركة المطعم بالجلد ووصولا إلى عجلة قيادة أنيقة مصنوعة من الجلد أيضاً .

وحصلت السيارة الجديدة MG6 على محرك متطور 1500 سي سي تيربو ، يولد قوة قدرها 169 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات حيث أنها تبلغ سرعة 100 كم/س في 7 ثوانٍ.

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وحرصت MG عند تقديم سيارتها الجديدة MG6 إلى الجمهور على تزويدها بباقة متكاملة من الكماليات التي تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة وجميع الركاب، فمن الخارج حصلت السيارة على مصابيح

" زينون " أمامية و بالإضافة إلى مصابيح " ليد " تعمل أوتوماتيك ، ومن الداخل حصلت السيارة الجديدة على عجلة قيادة متعددة المهام وتكييف أوتوماتيك مزدوج التحكم ومخارج تكيف خلفية مع حساسات ركن وكاميرا خلفية ويمكن ضبط وغلق المرايا كهربائيا ومثبت سرعة ومفتاح زكي لتشغيل السيارة + ريموت كنترول.

وتهتم MG بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة، فتجد أن MG 6 تحتوي على 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، كل هذه المواصفات وضعتها MG في سيارتها الجديدة لتحقيق الأمان التام لك ولأسرتك ، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في إختبارات الـ((C- NCAP وهي الشهادة الخاصة بالأمان.

وتقدم المنصور لعملاء MG ضمان يصل إلى 150 ألف كم أو 6 سنوات ، أيهما أقرب، وصيانة مجانية لـ 20 ألف كم أو عامان ( أيهما أقرب ) شاملة غيار الزيت وقطع الغيار والمصنعية وهذا العرض سارى لفترة محدودة .