العلامات الأمريكية والصينية الأقل مبيعاً في السوق المحلية خلال "يناير" و"فبراير"

كتب: باسل الحلواني

كشف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن قائمة خاصة بمبيعات السيارات الملاكي في السوق المحلي بحسب دولة المنشأ، خلال شهري يناير وفبراير، حيث جاءت العلامات اليابانية في المقدمة بحصة سوقية بلغت 33.4%، بعدما تمكنت

من بيع 4979 وحدة، لتطيح بالسيارات الكورية إلى المركز الثاني، بحصة سوقية بلغت 26.7%، وبإجمالي مبيعات 3986 وحدة.

وحلت العلامات أوروبية المنشأ في المرتبة الثالثة، بإجمالي مبيعات 3730

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وحدة، وبحصة سوقية 25%، وذلك رغم مرور 3 أشهر على تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية.

وفي المركز الرابع استقرت السيارات الصينية، بإجمالي مبيعات 1229 سيارة، وبحصة سوقية تقدر بـ8.2%.

وتذيلت العلامات الأمريكية قائمة مبيعات السيارات الملاكي خلال شهري يناير وفبراير، بإجمالي مبيعات 1003، وبحصة سوقية بلغت 6.7%.