كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولفو XC40 موديل 2019 الجديدة تفوز بأعلى تقييمات الأمان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختبر معهد التأمين والسلامة على الطرقات السريعة بأمريكا IIHS سيارة فولفو XC40 موديل 2019، حيث استطاعت السيارة أن تفوز بتقييم Top Safety Pick+، وهو التقييم الأعلى الذي يمنحه المعهد في اختباراته، حيث كانت النسب التي حصلت عليها السيارة كالتالي:

- تقييم جيد في اختبار التصادم الأمامي بجزء صغير من احدى جهات السيارة (من جهة السائق ومن جهة الراكب الأمامي).

- تقييم جيد في اختبار التصادم الأمامي بمنتصف مقدمة السيارة.

- تقييم جيد في اختبار التصادم بجانب السيارة.

- تقييم جيد في اختبار قياس قوة تحمل سقف السيارة.

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- تقييم جيد في اختبار قياس قوة مخادع الرأس وأحزمة الأمان بالسيارة.

- تقييم ممتاز في اختبار الأنظمة التكنولوجية لمنع الحوادث بالسيارة.

- تقييم جيد في اختبار قياس قوة المصابيح الأمامية بالسيارة.

- تقييم مقبول في اختبار قياس قوة أحزمة الأمان الخاصة بالأطفال وتحديد سهولة التعامل معها بالسيارة.