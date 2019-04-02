كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر MG 6.. الجديدة كلياً تنضم لأسطول سيارات MG في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة المنصور للسيارات وكيل علامة MG في مصر لإطلاق سيارتها الجديدة كلياً MG 6 في السوق المصري.

وتعتبر MG 6 من السيارات القوية المتطورة تكنولوجيا مع مواصفات الأمان التامة و لمسة واضحة من الرفاهية ، وهو مزيج تنفرد بها MG فقط ، ما يجعلها أبرز إختيار في فئتها ، وهو ما بدا واضحا من تصميم ومواصفات MG6 الجديدة .

وتحتوي السيارة الجديدة MG6 على محرك متطور 1500 سي سي تيربو ، يولد قوة قدرها 169 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات حيث أنها تبلغ سرعة 100 كم/س في 7 ثوانٍ.

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وتهتم MG بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة ، فتجد أن MG 6 تحتوي على 6 وسائد هوائية ، وفرامل ABS و ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، كل هذه المواصفات وضعتها MG في سيارتها الجديدة لتحقيق الأمان التام لك ولأسرتك ، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في إختبارات الـ((C- NCAP وهي الشهادة الخاصة بالأمان.

وتطبيقا لشعارها " أنت في أيد أمينة " فإن المنصور تقدم لعملاء MG ضمان كبير يصل إلى 150 ألف كم أو 6 سنوات ، أيهما أقرب ، ليس هذا فحسب ، بل سيحصل عملاء MG 6 على صيانة مجانية لـ 20 ألف كم أو عامان ( أيهما أقرب ) شاملة غيار الزيت وقطع الغيار والمصنعية وهذا العرض سارى لفترة محدودة .