تراجعت بنسبة 5.6% خلال "يناير" و"فبراير".. تعرف على مبيعات السيارات اليابانية في مصر

كتب: باسل الحلواني

شهدت مبيعات سيارات الركوب اليابانية تراجعاً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ عدد السيارات المباعة خلال تلك الفترة 4 آلاف و979 سيارة، مقارنةً 5 آلاف و273 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 5.6%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات

سوق السيارات "أميك".

وجاءت علامة نيسان اليابانية، الأعلى مبيعاً في سيارات الركوب يابانية المنشأ، بإجمالي مبيعات بلغ 2988 وحدة.

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وحلت "تويوتا"، في المركز الثاني بقائمة مبيعات السيارات اليابانية، بإجمالي مبيعات 1426 سيارة، فيما استطاعت "سوبارو"، أن

تقتنص المركز الثالث، بعدما تمكنت من بيع 312 وحدة.

واقتنصت "ميتسوبيشي"، المركز الرابع، بإجمالي مبيعات بلغ 148 مركبة، بقارق 164 وحدة عن "سوبارو".

وفي المركز الخامس من قائمة مبيعات العلامات اليابانية، جاءت علامة "سوزوكي"، التي تمكنت من بيع 39 سيارة، وتلتها "مازدا"، بإجمالي مبيعات 18 سيارة، أما علامة "لكزس" الفارهة، فتمكنت من بيع 4 سيارات فقط خلال الفترة نفسها.