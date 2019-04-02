محرك رولزرويس الذي حسم الحرب العالمية الثانية يتجه إلى مزاد علني

الخليج ٣٦٥ نت – الحرب العالمية الثانية كانت أول حرب كبرى يتم الاعتماد فيها بشكل كامل على الآلات المتحركة في المعارك، ولا أهم هنا من تطويرات المركبات العسكرية بمختلف أنواعها، اهمهم ربما الطائرة المقاتلة Spitfire ذات المقعد الواحد، والتي استخدمت محرك V12 الأسطوري لرولزرويس.

قوات التحالف زعمت آنذاك أنه لا صوت كان أحب إليهم من محرك ميرلين V12 لرولزرويس، والذي بشر بالإنقاذ والمساعدة لهم والهول والدمار للأعداء.. والآن هذا المحرك العريق الذي تم اعتباره أحد الأسباب الرئيسية في فوز الحلفاء على النازية في أوروبا يتم عرضه حالياً في مزاد علني.

ويبدو هذا المحرك المعروض للبيع بديعاً في تفاصيله الميكانيكية وشكله المميز، خاصة مع الأخذ في الاعتبار ظروف صنعه العصيبة أثناء الحرب وقلة مواردها.. ويُذكر أن هذا المحرك تم تعديله وضبطه ليدخل في كل شيء تقريباً بداية من الطائرات إلى القوارب والدبابات، ولكن لا أبرز ولا أقوى من النسخة المستخدمة في طائرة Spitfire البريطانية، مع صنع نسخة أخرى لدعم طائرات P-51 موستنج الأمريكية.

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وقد وصلت قوة المحرك وقت تطويره إلى 1000 حصان، مع تعديله وزيادة قوته لاحقاً إلى 1800 حصان، وقد تم صنع 149,695 من محركات ميرلين على مدار 13 جيل.

وستبدأ فعاليات المزاد العلني على المحرك في بيت مزاد RM Sotheby’s في الرابع من مايو 2019.