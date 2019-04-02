فورد موستنج القادمة ستكون كهربائية بالكامل!

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم فورد على تغيرات جذرية في أسلوب عملها وإنتاجها، أهمها الابتعاد عن السيارات التقليدية الصغيرة لصالح مجال ممتلئ بالـ SUV والكروس أوفر والشاحنات والسيارات الكهربائية.. وبالطبع، موستنج!، والتي حافظت على شعبيتها ورواجها على مدار السنين.

وقد ظهرت تقارير جديدة أن الجيل الجديد من فورد موستنج القادم في 2023 سيعتمد على مولد طاقة كهربائي بالكامل، لتغير الشركة من نواياها السابقة بالاستمرار في محركات V8 وايكوبوست توربو بأربع سلندرات مع مساعدة كهربائية هجينة.

كل شيء كان موجهاً لتطوير موستنج هجينة للجيل السابع حتى قرر المدير التنفيذي جيم هاكيت أن السيارة العضلية الأيقونية ستنتقل بشكل مبكر للمنصة الكهربائية بالكامل لفورد، وهي نفس المنصة التي ستدعم الكروس أوفر الكهربائية المستوحاة من موستنج والقادمة في 2020.

وبينما توقع الكثيرون تأخر الانتقالة إلى المحركات الكهربائية حتى جيل موستنج الثامن، قرر هاكيت استعجال الأمر للتفوق على المنافسين من شيفروليه كمارو وبورش 718 اللتان تناقلت الشائعات مؤخراً انتقالهما إلى المحركات الكهربائية بأجيالهما القادمة.