كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيراتي تكشف عن نسختين جديدين في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال شركة MTI اوتوموتيف وكيلها الرسمي في مصر، طرحت مازيراتي الإيطالية موديلين جديدين بالسوق المحلي وهما مازيراتي جران توريزمو سبورت ومازيراتي جران كابريو MC، حث تنوي الشركة تعزيز وجودها في السوق المصري للسيارات بهاذين الموديلين الجديدين.

وعرض الوكيل هذه السيارات الجديدة من داخل جناحه الخاص بمركز فيرست مول التجاري داخل فندق فور سيزونز، وذلك من أجل أن يتعرف محبي سيارات الشركة الإيطالية على هذه الموديلات الجديدة.

وأكد الوكيل أن السيارتين تشتركان في نفس المحرك، وهو محرك قوي من فئة V8، وهو بسعة 4700 سي سي وبقوة 46 حصان و520 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات من فئة ZF.

وبهذه المواصفات تستطيع مازيراتي جران توريزمو سبورت التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية فقط، وبسرعة قصوى 299 كم/ساعة، بينما تستطيع مازيراتي جران كابريوMC المكشوفة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية، وبسرعة قصوى 291 كم/ساعة.