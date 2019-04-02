كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل طرحها في مصر.. تعرف على مواصفات "بيجو 508" الجديدة كليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد سوق السيارات المحلي خلال الأيام المقبلة الكشف عن الجيل الجديد كليًا من سيارة بيجو 508 السيدان، لتنضم إلى أفراد عائلة سيارات بيجو في مصر.

ومن المقرر أن تقدم شركة "مانسكو" الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، السيارة بيجو 508 الجديدة بباقة من المواصفات والتجهيزات تؤهلها للمنافسة في قطاع السيارات الفارهة.

الشركة الفرنسية صممت أيقونتها الجديدة التي تأخذ طابع الكوبيه الرياضي بشكل مختلف كليًا عن النسخة السابقة من 508، حيث غلب الطابع العصري على التصميم الخارجي وبأبعاد طولية تبلغ 4.750 مم وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم.

وقامت بيجو بتصميم مقدمة شرسة لـ 508 تتلائم مع قوتها الكبيرة وزودتها بمصابيح أمامية بشكل مستطيل تقليدي ولكنها أضافت إليه لمسة جمالية تمثلت في المصابيح النهارية الممتدة أسفل مصباح السيارة المصمم على شكل (ناب الأسد) المدبب والممتد حتي نهاية الصادم الأمامي.

وتكتمل شراسة بيجو 508 الجديدة بشبكة أمامية مطعمة بالكروم تتوسط مصابيح السيارة، يقف في منتصفها أسد بيجو الشهير.

واستخدم الصانع الفرنسي الخطوط الانسيابية على جانبي السيارة والذي رسم شكل مدبب ليضفي عليها مزيداً من الهجومية، مع سقف خلفي مائل يضفي عليها طابع "الكوبية"، كما زودت الخلفية بمصابيح حديثة بتقنية الـ LED، وقامت بيجو بتوصيلهما بفاصل باللون الأسود يتوسطهما أسد بيجو.

وتتوفر بيجو 508 الجديدة في الأسواق العالمية بأكثر من فئة مزودة بمحركات بنزين وديزل بسعات مختلفة، ومن المقرر أن يطرح الوكيل المصري السيارة بفئات البنزين التي تتوافق مع السوق المحلي.

ومن المتوقع أن تقدم السيارة بمحرك 180 PureTech سعة 1.6 لتر معزز بشاحن هواء تيربو تبدأ من 1.6 لتر بقوة 179 حصاناً، وعزم أقصي للدوران يصل إلي 250 نيوتن متر، وتتسارع السيارة المزودة بهذا المحرك من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوي بهذا المحرك إلى 230 كيلومتر في الساعة.

Advertisements

كما تتوفر السيارة بمحرك بنزين 225 PureTech توربيني سعة 1.6 لتر ولكنه يأتي في نسخة GT الرياضية، وتبلغ قوته 222 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل إلى 300 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات وتصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية، ومع هذا المحرك الرياضي يمكن أن تبلغ السيارة سرعة قصوى 250 كيلومتر في الساعة.

وترتبط محركات السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات.

وتقف بيجو الجديدة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية - الشنطة - إلى 487 لترًا.

وتحفل السيارة الجديدة بالعديد من مواصفات الأمان قياسية، على رأسها نظام الكاميرا الليلية التي تعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء لرصد المشاة والحيوانات أمام السيارة بالمناطق منخفضة الرؤية، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية الحفاظ على المسار، والتعرف على الحد الأقصى للسرعة، وخاصية التعرف على إشارات المرور، وخاصية رصد النقاط العمياء.

ولمزيد من الأمان زودت السيارة بنظام رادار أمامي مدمج وكاميرا أمامية، والذي يعمل للحفاظ علي سرعة السيارة أوتوماتيكيًا للحفاظ على مسافات الأمان، كما زودت بخاصية الخروج الآلي من مواقف السيارات، ومستشعرات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن.

وتأتي مقصورة السيارة بتصميم رياضي فاخر، ليتناغم مع التصميم الخارجي، ومن المواصفات الأساسية التي زودت بها داخلية 508، لوحة العدادات الرقمية التي تعرض البيانات أمام السائق والتي تأتي بقياس 12.3 بوصة، ومقاعد زودت بخاصية التحكم الكهربائي، مع خاصية التدليك متعدد النقاط، وتدفئة المقعد الأمامي.

أما وسائل الترفيه التي تتوفر بالسيارة في مقدمتها شاشة لمسية قياس 10 بوصة مزودة بتقنية HD للتحكم في وظائف الاتصال، والتي يمكن توصيلها بالهواتف الذكية عن طريق خاصية - Mirror Screen، ويمكن من خلالها التحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في الأوامر الصوتية.

تجدر الإشارة إلى أن المواصفات القياسية والكماليات للنسخ المقرر طرحها بالأسواق المصرية من بيجو 508، قد تختلف عن المقدمة بالأسواق العالمية وذلك لاختلاف الخطط التسويقية بين الأسواق.