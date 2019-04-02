60 % من السيارات الجديدة في النروج كهربائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

استحوذت السيارات الكهربائية في النروج في آذار/مارس لأول مرة على 60 % تقريبا من حصة السوق من السيارات الجديدة وفقا لأرقام مجلس معلومات المرور المنشورة الاثنين.

وتعتبر النروج أكبر منتج للهيدروكربون في أوروبا الغربية وهي بلد رائد في مجال السيارات الكهربائية، وطموحها أن تكون كل المركبات الجديدة فيها خالية من الانبعاثات بحلول العام 2025.

واستحوذت السيارات الخالية من الانبعاثات (التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل وبنسبة صغيرة من الهيدروجين) على 58,4 % من تسجيلات المركبات الجديدة الشهر الماضي، مقابل 37,2 % في آذار/مارس 2018.

وسجلت الدولة الاسكندنافية 10 آلاف و728 تسجيلا جديدا للسيارات الكهربائية في آذار/مارس وأربع مركبات تعمل بالهيدروجين.

ويفسر مجلس معلومات المرور هذه القفزة خصوصا بسبب وصول سيارات تيسلا من الطراز الجديد، وهي سيارة صغيرة من المفترض أن تنقل سوقها من المتخصصة إلى الشاملة.

وليس هناك أي دولة في العالم تعتمد على تيسلا مثل النروج حيث بيع أكثر من 5300 من طرازها الجديد في آذار/مارس.

وقال ستاتنس فيغفيسن من الوكالة الحكومية النروجية للطرق في بيان "تلعب السيارات الكهربائية دورا مهما في خفض الانبعاثات في قطاع النقل".

وفقا للوكالة، انخفضت انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة من قطاع النقل لأول مرة في العام 2017.