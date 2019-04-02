مميزات ومواصفات وسعر السيارة الصينية الكهربائية منافسة تيسلا موديل X

الخليج ٣٦٥ نت – الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث مثلت 56% من جميع المبيعات في 2018 بـ 1.2 مليون سيارة كهربائية.

وفي محاولة لزيادة حضورها في هذا السوق الأهم، تقوم تيسلا حالياً ببناء مصنع في شانغهاي، ليكون أول مصنع مملوك بالكامل لشركة أجنبية في الصين.

ولكن الشركة تواجه منافسة محلية قوية من شركة نيو للسيارات الكهربائية الفاخرة، والتي طرحت أول موديل لها، ES8 في 2018، بمدى سير 354 كيلومتر وسبعة مقاعد وسعر يبدأ من 67,000 دولار (251,000 ريال)، لتمثل منافسة مباشرة لتيسلا موديل X، ونعرض لكم هنا مقارنة لأهم مواصفات ومعدلات أداء الاثنين.

المدى

كما ذكرنا، مدى نيو ES8 يصل إلى 354 كيلومتر، بينما مدى موديل X يصل إلى 474 كيلومتر، ما يعني تفوق حاسم لتيسلا في هذه النقطة.