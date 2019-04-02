مميزات ومواصفات وسعر السيارة الصينية الكهربائية منافسة تيسلا موديل X

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الخليج ٣٦٥ نت – الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث مثلت 56% من جميع المبيعات في 2018 بـ 1.2 مليون سيارة كهربائية.
وفي محاولة لزيادة حضورها في هذا السوق الأهم، تقوم تيسلا حالياً ببناء مصنع في شانغهاي، ليكون أول مصنع مملوك بالكامل لشركة أجنبية في الصين.
ولكن الشركة تواجه منافسة محلية قوية من شركة نيو للسيارات الكهربائية الفاخرة، والتي طرحت أول موديل لها، ES8 في 2018، بمدى سير 354 كيلومتر وسبعة مقاعد وسعر يبدأ من 67,000 دولار (251,000 ريال)، لتمثل منافسة مباشرة لتيسلا موديل X، ونعرض لكم هنا مقارنة لأهم مواصفات ومعدلات أداء الاثنين.
المدى
كما ذكرنا، مدى نيو ES8 يصل إلى 354 كيلومتر، بينما مدى موديل X يصل إلى 474 كيلومتر، ما يعني تفوق حاسم لتيسلا في هذه النقطة.
التسارع والأداء الايروديناميكي
يتسارع موديل X إلى 96 كم\س في 2.8 ثانية، بينما تصل ES8 إلى نفس السرعة في 4.4 ثانية، مع تمعتها بمعادل سحب 0.28، مقارنة بـ 0.25 لموديل X، ويذكر أنه كلما انخفض معامل السحب كلما تحسن أداء السيارة.
السعة والسعر
موديل X وES8 كلاهما يسع 7 أفراد، بينما يتراوح سعر موديل X بين 89,500 و104,000 دولار (335,000 إلى 390,000 ريال)، بينما ES8 كما ذكرنا يبدأ سعرها من 251,000 ريال.
تقنيات مساعدة السائق
ملاك تيسلا بإمكانهم شراء Autopilot للتوجيه النصف ذاتي، وهو نظام قادر على التحكم في التسارع والكبح والتوجيه في بعض الظروف تحت الإشراف المستمر للسائق.
نيو لديها نظام مشابه تحت اسم Pilot بتقنيات ووظائف مشابهة، مع نيتها تدشينه في سياراتها لاحقاً هذا العام عبر التحديثات عن بعد.
وبالحديث عن التقنيات بشكل عام، يتحكم السائقين والركاب في معظم خصائص موديل X عبر شاشة لمسية 17 إنش، مع إرسال تيسلا لتحديثات لاسلكية عن بعد باستمرار لوضع مزايا جديدة وتحسين الأداء.
نيو ES8 تقدم شاشة لمسية 10.4 إنش وشاشة عرض رأسية ونظام تحكم صوتي للموسيقى والملاحة.
في النهاية من الواضح أن نيو ES8 أضعف من تيسلا موديل X في معظم النواحي ولكن فارق السعر يجعلها مغرية للكثيرين في الصين ومنافسة حقيقية.
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