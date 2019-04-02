كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تعلن عن سيارتها الجديدة "Sonata" (اعرف المواصفات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة هيونداي عن سيارتها Sonata الجديدة، وهذا خلال فعاليات معرض سول الدولي للسيارات والممتد حتى السابع من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجيل الثامن من سيارة الفئة المتوسطة يطل بأبعاد جديدة؛ حيث يبلغ ارتفاعه 1.446 ملليمتر، مع عرض 1.889 ملليمتر، مع طول 4.889 ملليمتر، كما يعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.839.

وتعتمد السيارة الكوبيه رباعية الأبواب على سواعد محرك بنزين تربو سعة 1.6 لتر بقوة 183 حصان، تتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ولم تكشف هيونداي عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو قيم الاستهلاك أو موعد الطرح أو الأسعار.