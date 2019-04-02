هل أصبحت نيسان ماكسيما 2020 أفضل من السابق؟

الخليج ٣٦٥ نت – انطلق الجيل الثامن من نيسان ماكسيما في 2015، قبل أن تحصل السيدان الكبيرة على تحديث جديد بالعام الماضي لتصبح ذات مظهر رياضي وحديث أكثر من الداخل والخارج.

يتضمن تحديث ماكسيما 2019 الأخير إضافة شبك أمامي أكبر، مصابيح LED أمامية ومصابيح خلفية جديدة، في حين تأتي فئة SR مع جناح متصل بغطاء حقيبة الأمتعة، إلى جانب بعض التحديثات الداخلية التي تتضمن زخارف من جلد ألكانتارا ومقاعد رياضية.

تأتي مختلف الفئات مع محرك V6 تنفس طبيعي سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان و354 نيوتن.متر للعزم مع ناقل Xtronic CVT محدث.

بفضل ناقل CVT المحدث، تقدم ماكسيما أداء متميز للغاية على الطرق السريعة، وخاصة أثناء تشغيل مثبت السرعة المتكيف الذي يساهم في تقديم تجربة قيادة سلسة، رغم أن التحكم بها يحتاج إلى بعض التحدي عند المنعطفات، وذلك على الرغم من كون وضعية القيادة ممتازة مع مقاعد مريحة، إلى جانب وجود عدد كبير من أنظمة الأمان المتقدمة.

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هذا وفي النهاية، يمكننا القول أن نيسان ماكسيما 2019 تقدم تجربة قيادة سريعة مع مظهر مثير للإعجاب ومستوى معقول من العملية، حيث يمكنك إلقاء نظرة عن قرب أكثر على هذه السيدان الكبيرة الفاخرة عبر الفيديو أدناه.