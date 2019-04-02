استمع إلى صوت بورش تايكان الكهربائية أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بورش تايكان في صور تجسسية مختلفة على مدار الأشهر الماضية، ولكن عادة أثناء تجوالها في الخارج، ولأن مولدها الكهربائي هادئ جداً، فقد كان من الصعب سماع صوتها بشكل واضح.

ولكن الآن ظهرت صور جديدة للسيارة أثناء تحركها في مرآب سيارات مغلق في الدنمارك، ما سمح لنا بسماع صوتها بوضوح لأول مرة، ويُذكر أن بورش تنوي طرح أول سيارة كهربائية لها قبل نهاية العام، متبوعة بموديل رياضي مسمى تايكان سبورت توريزمو.

تايكان هي سيارة أصغر من باناميرا، وكعادة بورش، نتوقع صدورها بثلاث نسخ مختلفة، ربما قوات تتراوح بين 400 و700 حصان للنسخة الأقوى.. وبفضل أحدث تقنيات البطاريات الكهربائية، من المتوقع شحنها لـ 15 دقيقة فقط لدعم 400 كيلومتر من مجال السير.

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لا توجد تأكيدات بعد عن الأسعار ولكن من المتوقع ان تتراوح حول 75,000 دولار (281,000 ريال)، بين باناميرا وكايين.