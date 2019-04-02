كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة كهربائية مستعملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خبير السيارات الألماني فولكر بلاندوف عن نصائح وتوصيات هامة يجب على المقبل على شراء سيارة كهربائية مستعملة الالتزام بها.

وأوصى خبير السيارات الألماني بالإنتباه إلى البطارية ومدى كفاءتها عند شراء سيارة كهربائية مستعملة؛ نظرا لأنها تعد الجزء الأهم والأغلى في هذه النوعية من السيارات.

لذا ينبغي على المستخدم التحقق من حالة البطارية من خلال معرفة عدد مرات الشحن السريع والسعة المتبقية؛ نظرا لأن نوع وعدد مرات الشحن يؤثران بشكل خاص على عمر البطارية وكفاءتها.

وينصح بلاندوف بعدم شحن بطارية السيارة عبر المقابس العادية إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وذلك لضعفها في الغالب. ويُفضل أن يتم الشحن بواسطة شاحن حائطي “Wallbox” بقدرة 11 كيلووات، والذي يتم تركيبه على جدار الجراج أو مكان ركن السيارة.

Advertisements

وقبل شراء سيارة كهربائية مستعملة ينبغي الاستفسار عن إمكانيات الشحن. ويتوفر لمعظم السيارات الكهربائية بطاريات مع شواحن بقدرة 11 كيلووات أو 22 كيلووات، لكن السيارات الكهربائية من الجيل الأول والثاني لا تحتوي في الغالب إلا على منافذ بقدرة 7ر3 كيلووات، ولذلك يتم شحنها ببطء شديد.

وأشار بلاندوف إلى أن عدد الكيلومترات، التي قطعتها السيارة، يلعب دورا ثانويا في تحديد كفاءة المحرك الكهربائي؛ نظرا لأن المحرك لا يحتاج إلى صيانة، كما أن المكابح تمتاز بعمر افتراضي أطول.

ومع ذلك يعد عدد الكيلومترات المقطوعة عاملا مؤثرا على بعض أجزاء السيارة الكهربائية شأنها في ذلك شأن السيارة المزودة بمحرك احتراق داخلي، ومنها ممتصات الصدمات.

كما ينبغي الانتباه إلى حالة الإطارات؛ نظرا لأنها تتآكل بشكل أسرع بسبب عزم الدوران العالي. وبشكل عام ينبغي التحقق من الحالة العامة للسيارة الكهربائية قبل الشراء.