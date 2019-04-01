5 علامات تجارية تصدرت مبيعات السيارات خلال شهر فبراير الماضي

كتب: باسل الحلواني

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، والخاصة بشهر فبراير الماضي، عن استمرار علامة شيفورليه في صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بالسوق المصرية، بعدما تمكنت من بيع 2236 وحدة، بحصة سوقية تقدر بـ21%.

وجاءت علامة "نيسان"، اليابانية في المركز الثاني، من قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال شهر فبراير الماضي، بإجمالي مبيعات 2168 وحدة، بحصة سوقية تقدر بـ20%، بعدما أقتنصته من علامة "هيونداي" الكورية، والتي حلت

Advertisements

في المركز الثالث بالقائمة، بإجمالي مبيعات يقدر بـ 1148 وحدة، بحصة سوقية بلغت 11%.

وفي المركز الرابع، جاءت العلامة اليابانية "تويوتا"، بإجمالي مبيعات يقدر بـ1040 وحدة، وبحصة سوقية بلغت 10%.

واقتنصت "رينو"، الفرنسية، المركز الخامس بإجمالي مبيعات يقدر بـ816 وحدة، خلال شهر فبراير الماضي، وبحصة سوقية بلغت 8%.