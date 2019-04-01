كتب: باسل الحلواني
شهد شهر فبراير الماضي، تراجعاً في مبيعات السيارات بالسوق المحلية، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 5.2 %، بحسب البيانات الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وذلك في ظل شبح الركود الذيخيم على سوق السيارات منذ مطلع العام الجاري.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات خلال "فبراير"، 10857 وحدة، شاملة جميع أنواع المركبات "ملاكي، وحافلات نقل ركاب، وشاحنات تجارية"، وهو ما يعد أقل
وكانت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، قد كشفت عن وصول المبيعات الإجمالية لسوق السيارات في شهر يناير إلى 11.467 وحدة، بارتفاع بنسبة 10.8% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي توقفت عند 10.347 وحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. مبيعات السيارات في مصر خلال "فبراير" الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.