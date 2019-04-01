بالأرقام.. مبيعات السيارات في مصر خلال "فبراير" الماضي

كتب: باسل الحلواني

شهد شهر فبراير الماضي، تراجعاً في مبيعات السيارات بالسوق المحلية، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 5.2 %، بحسب البيانات الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وذلك في ظل شبح الركود الذي

خيم على سوق السيارات منذ مطلع العام الجاري.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات خلال "فبراير"، 10857 وحدة، شاملة جميع أنواع المركبات "ملاكي، وحافلات نقل ركاب، وشاحنات تجارية"، وهو ما يعد أقل

من مبيعات فبراير 2018، بحوالي 597 وحدة، والتي بلغت 11454 وحدة.

وكانت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، قد كشفت عن وصول المبيعات الإجمالية لسوق السيارات في شهر يناير إلى 11.467 وحدة، بارتفاع بنسبة 10.8% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي توقفت عند 10.347 وحدة.

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