“بالفيديو” دودج تشالنجر SRT ديمون تتحدى SRT هيلكات!

الخليج ٣٦٥ نت – تعد تشالنجر SRT ديمون واحدة من أقوى طرازات دودج العضلية على الإطلاق، حيث تتميز بهيكل عريض ومظهر شيطاني مهيب فور النظر إليه تعلم على الفور بأن هدفها الوحيد في الحياة هو التهام الأسفلت على أراضي السباقات، إلا أن تشالنجر SRT هيلكات تساويها في مدى غضبها العارم من حيث الشكل الخارجي، على الرغم من الفرق الواضح في القوة والأداء بينهما.

نظراً للفجوة في الأداء بين كلا الطرازين، قد يكون من وضعهما في سباق موحد ضد بعضهما البعض أمر لا فائدة منه، ولكن رغم ذلك، يفضل البعض أن يروا نهاية السباق بأعينهم بعيداً عن المواصفات النظرية

قبل أن تقوم بمشاهدة هذا السباق المحتدم بين اثنين من أساطير عالم السيارات، دعنا أولاً نستعرض معك مواصفاتهم، حيث نجد أولاً دودج تشالنجر SRT هيلكات تأتي مع محرك V8 سعة 6.2 لتر مع سوبرتشارجر سعة 2.4 لتر بقوة 707 حصان وعزم دوران 881 نيوتن.متر، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية.

أما دودج ديمون على الناحية الأخرى، فهي تأتي مع محرك V8 متصل بسوبرتشارجر سعة 2.7 لتر لتكون بقوة 808 حصان وعزم دوران 1,044 نيوتن.متر عند استخدام بنزين 91 أوكتان، في حين أنها تصبح حتى أقوى عند استخدام بنزين 100 أوكتان أو أعلى لتكون بقدرة 840 حصان مع نفس العزم، حيث تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.3 ثانية فقط، والآن حان الوقت لمشاهدة هذا السباق المذهل أدناه.

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