إطلاق نيسان باترول إصدار الظفرة المستوحى من تراث الإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شركة المسعود للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية الستار عن نسخة محدودة من نيسان باترول V8 (إصدار الظفرة)، مستوحاة من تراث دولة الإمارات العريق.

بلغ عدد نسخ هذا الطراز الرائع المستوحى من الصحراء وحياة البدو، 100 سيارة فقط، قامت الشركة بتزويدها بمجموعة حصرية من المميزات الفريدة، لتناسب السيارة الفاخرة، لمحبي سيارة “نيسان باترول” والراغبين بامتلاك طراز حصري مميّز، حيث تعد نيسان باترول أكثر السيارات طلباً ومبيعاً في دولة الإمارات، وذلك لجمعها بين الفخامة والقوة والمرونة أثناء قيادتها في المناطق الصحراوية.

وتم مراعاة مناسبة ألوان علم دولة الإمارات في تصميم و طلاء هذه النسخة المحدودة من نيسان باترول في 8 “الظفرة”، بما في ذلك الطلاء الأبيض الجديد والحصري المخصص لهذا الإصدار فقط والذي يضفي تأثيراً عاكساً باللونين الأحمر والأخضر، في حين تم طلاء بعض أجزاء الهيكل مثل المصدات ورف حمل الأمتعة وغطاء السقف، والمرايا، إضافة إلى ناشري الهواء الأمامي والخلفي للسيارة، لوناً أسود خافت.

ومن المميزات الفريدة في هذة النسخة المحدودة، تصنيع إطارات السيارة من الكروم قياس 20 بوصة، مع تميزه باللون الأسود، كما تتميز السيارة بوجود علم دولة الإمارات على فتحة التهوية الجانبية، مما يضفي عليها مظهراً تراثياً أنيقاً، كما تم وضع شعار الظفرة المصمم خصيصًا على أجزاء مختلفة من الهيكل الخارجي للسيارة.

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ومن المميزات الرائعة التي أضيفت للسيارة “بطانة سقف ألكانتارا مع ستارلايت” وهي مستوحاة من المنطقة الصحراوية بسمائها المليئة بالنجوم، كما تم إضافة مجموعة من أحدث التقنيات التي تضفي مزيداً من الراحة والترفيه، مثل خاصية إغلاق الأبواب تلقائياً والشاحن اللاسلكي والدواسة الجانبية الآلية ونظام الشاشات المقاعد الخلفية من قياس 10.1 بوصة.

وقامت الشركة بتجهيزها بفرش فاخر ناعم، وسجادات أرضية سميكة لمقاومة تأثيرات الرياح الرملية وحماية السيارة أثناء الرحلات الصحراوية وتسهيل عملية تنظيفها، كما استلهمت ألوان مقاعد الجلد في السيارة من ظلال الرمال التي تكسو منطقة الظفرة، فضلاً عن ديكور خشبي جذاب يتناسب مع متطلبات واحتياجات التخييم الليلي.

ولكي يتمكن العملاء من شراء أحد هذه النسخ الفاخرة المحدودة من طراز “الظفرة”، علية تقديم طلبات الحجز الآن من خلال صالات عرض المسعود الموجودة في أبوظبي، العين والمنطقة الغربية، بسعر يبدأ من 399,900 درهم إماراتي.