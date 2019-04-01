كذب الخبراء… الشباب يعشقون امتلاك السيارات الجديدة!

الخليج ٣٦٥ نت – على مدار الأعوام الماضية، نشر الخبراء فكرة أن امتلاك السيارات قد يكون شيئاً من الماضي عما قريب، مشيرين إلى انخفاض نسب شراء السيارات بين الشباب خاصة.

كاستجابة لهذا، بدأت الشركات بتقديم خدمات مشاركة السيارات والاشتراك الشهري لزعمهم أن نسبة كبيرة من الناس غير مهتمون بامتلاك السيارات.. ولكن تقرير جديد من بلومبرج أثبت أن هذه الادعاءات مبالغ فيها.

أشارت دراسة من جامعة كولومبيا أن الشباب الواقع تحت ضغوط مادية قاسية هم فقط من يتجنبون امتلاك السيارات، ولكن الأغلبية الساحقة من الشباب الذي حقق نجاحاً واستقلالاً مالياً يشترون سيارات خاصة.. مع اقتراح أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008 أثرت على الشباب بشكل خاص وعلى طموحاتهم نحو الاستقلال المادي، ما أدى إلى وهم عدم اهتمام بشراء السيارات.

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بل أشارت دراسة أخرى من معهد ماساتشوستس للتقنية أن نسب قيادة السيارات بين الشباب الحالي اعلى من نسب قيادة الشباب في السبعينيات والثمانينات.

ويُذكر أن مؤسس ليفت المنافسة لاوبر، جون زيمر، ادعى في 2016 أن فكرة امتلاك السيارات ستموت تماماً في المدن الكبرى في أمريكا بحلول 2025، ولكن الدراسات الأخيرة تثبت خواء هذه الادعاء.