كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحدي مثير بين سوزوكي جيمني ومرسيدس AMG G63 في شد الحبل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل أن نتطرق الى الفيديو الموجود أمامنا فمن البديهي أن لا نتوقع إنتصار سوزوكي جيمني في هذا التحدي، ولكن من المسلي مشاهدة مثل هذه الفيديوهات.

قام موقع CarWow بإختبار الجيل الجديد كليًا من سوزوكي جيمني بوضعها في تحدي شد الحبل أمام مرسيدس AMG G63.

ميكانيكيا، تمتلك جيمني محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 100 حصان و 130 نيوتن-متر من عزم الدوران، بينما تمتلك G63 محرك V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 585 حصان و 850 نيوتن-متر من عزم الدوران.