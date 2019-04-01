كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذا الموعد.. نيسان ستكشف عن سيارتها "صني 2020" الجديدة كليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل فترة كشفنا عن صور تجسسية تُظهر نيسان صني 2020 الجديدة كلياً، واليوم أكدت الشركة أن التدشين الرسمي لها سيكون في 12 أبريل، أي بعد نحو أسبوعين.

نيسان صني 2020 المعاد تصميمها سيكشف عنها خلال فعاليات مهرجان Ocean’s Tortuga الموسيقي في ولاية فلوريدا.

و يتوقع أن نيسان صني 2020 ستأتي بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 112 حصان وعزم دوران 154 نيوتن-متر، أي أقوى بـ 13 حصان و 9 نيوتن-متر من الجيل الحالي.