كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي ستكشف عن سيارتها "سوناتا 2020" في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الكشف عن تصميمها بشكل رسمي في بداية مارس 2019، أطلقت هيونداي معلومات جديدة عن سيارتها سوناتا 2020، وذلك قبل تقديمها أمام الجمهور لأول مرة من خلال معرض نيويورك 2019 للسيارات الذي سينطلق في 19 أبريل القادم.

ويعتبر هذا الموديل بمثابة أول سيارة ستنتجها الشركة من الجيل الثامن من سوناتا، والتي بدأت هيونداي في تقديمها منذ عام 1985، وهي من سيارات سيدان متوسطة الحجم، وعملت الشركة على تجميع الجيل السابع الحالي منها في عدة دول منها كوريا وروسيا والجزائر.

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وذكرت هيونداي أنها ستطلق سوناتا 2020 في الاسواق العالمية خارج كوريا بفئتين فقط من المحركات، الأولى لمحرك من فئة T-GDI (محرك بنزين مع شاحن توربيني) بسعة 1600 سي سي وبقوة 180 حصان و264 نيوتن متر من عزم الدوران، أما الفئة الثانية فهي لمحرك من فئة GDI بسعة 2500 سي سي وبقوة190 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتعتبر هذه الفئات مختلفة عن المحركات التي ستطلقها الشركة مع السيارة في كوريا، والتي تضم محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي وبقوة 158 حصان، بالإضافة لنسخة هجينة من ذلك المحرك تضم إلى جانبه محرك كهربائي أخر، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 144 حصان.

وينتظر أن تطرح هيونداي معلومات أخرى عن هذه السيارة والتجهيزات التي ستقدمها مع هذا الموديل من سوناتا عند تقديمه بمعرض نيويورك 2019 للسيارات.