"رينو كادجار" تحصد لقب الأعلى مبيعًا بفئتها داخل مصر فى 2018

كتب: باسل الحلواني

تصدرت سيارة "رينو كادجار" قائمة السيارات الأعلى مبيعا فى فئتها خلال عام 2018، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز سيارة العام – مصر (الأفضل)، وحصلت "رينو كادجار" على لقب أفضل السيارات أداءً على مستوى المبيعات في فئة السيارات SUV أو متعددة الأغراض أقل من 1600 سي سي على جائزة السيارة الأكثر مبيعًا خلال عام 2018 عن هذه الفئة.

وشهد الحفل حضور ممثلي وزارات النقل والصناعة والتجارة، وممثلى شركات السيارات فى السوق المصرية وضيوفهم من الشركات الأم من خارج مصر، وممثلى الرابطة المصرية لتصنيع السيارات (EAMA)، وممثلى الرابطة المصرية لمنتجى الصناعات المغذية للسيارات (EAFA)ولفيف من الصحافة المصرية والإعلام.

وتعد نسخة هذا العام من الحفل امتدادا لحفل الأفضل الذى تنظمه شركة اوتوموبيل منذ عام 1999 والذى توقف عام 2010، كما

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تعد احتفالية الأفضل من أهم وأوائل الاحتفالات التي تحتفي بأداء الشركات المميزة من مختلف قطاعات سوق السيارات المصرى. وتم منح هذه الجائزة لسيارة رينو "كادجار" بناءًا على نتائج تقارير مجلس معلومات سوق السيارات (آميك – AMIC).

من جانبه فقد قال رامى جاد، مدير عام الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM قطاع رينو، إن هذه الجائزة شهادة على جودة سيارة "كادجار" وعلى ثقة العملاء في العلامة التجارية رينو مما جعلهم يقبلون على شراءها، لتصبح السيارة الأكثر مبيعًا في مصر خلال عام 2018، مضيفاً أنها تدل على جهود فريق عمل الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصري في مصر الذي يهتم

بتنويع قنوات البيع مع تحقيق إنتشار وتغطية أفضل على مستوى المحافظات المصرية، هذا بالإضافة إلى العمل على تقديم أفضل طرق وبرامج للسداد والتي تمكن الكثير من العملاء من الحصول على السيارة والإستمتاع بها.

ولفت "جاد"، إلى أن مبيعات السيارة القياسية تعكس قوة السوق المصرية وعودتها إلى ريادة سوق السيارات في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تعد من الأسواق الرئيسية لشركة "رينو العالمية" التي تخصها بإصداراتها الجديدة لتحقيق التنوع والرضاء الكامل للعملاء.

وتأتي السيارة "كادجار" في أربع فئات Vision، Dynamic، Signature، وSignature+، تتميز كلًا منهما بمحرك تربو بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، في حين تبلغ سعة الصندوق الخلفي 472 لتر. كما تأتي الثلاث فئات الأولى بجنوط رياضية 17 بوصة، وتأتي فئة Signature+ بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة. وتدعم الفئة الأعلى من السيارة Signature + العديد من تجهيزات الأمان والسلامة مثل ABS و EBD و ESP مع نظام الفرامل المضادة للإنغلاق، بالإضافة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.