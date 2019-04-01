“بالفيديو” سوزوكي جيمني تتحدى مرسيدس AMG G63 بمنافسة شد الحبل

الخليج ٣٦٥ نت – تعد سوزوكي جيمني واحدة من أشهر السيارات في العالم حالياً، حيث تواجه الصانعة اليابانية حالياً تحدي غير مسبوق لمواكبة الطلب العالمي على الـSUV الصغيرة المخصصة للطرق الوعرة.

تعود أحد عناصر جاذبية جيمني الكبيرة لكون شكلها الصندوقي يذكر الكثيرون بمرسيدس AMG G63، وهو ما يعد أمر في صالح الـSUV الصغيرة التي يعد سعرها أرخص بعشرة أضعاف من السيارة الألمانية الفاخرة، ورغم هذا الفارق الضخم في السعر، إلا أن جيمني لا تزال قادرة على تقديم أداء مميز بالطرق الوعرة بفضل دفعها الرباعي، وخاصة عبر نسخها المعدلة المختلفة مثل إصدار Black Bison الخاص من شركة Wald International.

تمتد الفوارق بين سوزوكي جيمني وAMG G63 إلى المحركات كذلك، حيث أن SUV مرسيدس تأتي بمحرك V8 مزدوج التيربو فئة V8 سعة 4 لتر بقوة 577 حصان وعزم 850 نيوتن.متر للعزم، في حين تأتي جيمني بمولد طاقة 1.5 لتر متواضع تنفس طبيعي ذو قوة 100 حصان وعزم دوران 138 نيوتن.متر.

ورغم قلة قوة جيمني الحصانية، إلا أن وزنها لا يتعدى 1,134 كجم، ما يعادل نصف وزن AMG G63 تقريباً، ولهذا فهي قادرة على تقديم أداء رائع بالطرق الوعرة والصعبة.

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هذا وبالنظر إلى كل ما سبق، هل من الممكن أن تفوز سوزوكي جيمني على مرسيدس AMG G63 في منافسة لشد الحبل في حالة وجود 3 نسخ منها؟ هذا هو ما سوف نكتشفه بالفيديو أدناه.