“بالفيديو والصور” شاهد تحطم لامبورجيني هوراكان وبكاء مالكها

الخليج ٣٦٥ نت – في أحد شوارع غرب لندن وقعت حادثة صادمة لسيارة لامبورجيني يمتلكها شخص بريطاني يبلغ سعرها 250 ألف إسترليني (1.225 مليون ريال)، وذلك بسبب فقدان السيطرة على مقود السيارة ومن ثم اصطدامها بشجرة وحائط.

ووفقاً لـ “ديلي ميل”، فإن الحادث وقع حين كان قائد السيارة يستعرض قوة وصخب محرك سيارته لامبورجيني هوراكان أمام مجموعة من المتفرجين، حيث اندفع بقوة في أحد الشوارع الضيقة غرب العاصمة البريطانية لندن، وفقد السيطرة عليها وتصعد على الرصيف وتصطدم بشجرة، قبل أن تزحف نحو جدار من الطوب.

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ولقد دخل مالك السيارة البريطاني في نوبة بكاء شديدة بعد تحطيم سيارته الرياضية الفارهة، وحسب ما ظهر في فيديو الواقعة، فإن قائد السوبركار أثناء قيامه بالاستعراض أمام حشد من المتفرجين الذين كانوا يوجهون هواتفهم نحوه، ثم حقق أقصى تسارع للسيارة المثيرة للإعجاب على الطريق، بينما أعجب المشاهدون بصخب المحرك.

لكن بعد انطلاق السائق بثواني فقد السيطرة، وبدأت السيارة تميل باتجاه السيارات المتوقفة على جانب الشارع الضيق قبل أن تنحرف بعنف إلى اليسار رغم محاولة السائق تصحيح مسارها، قبل أن يصطدم بشجرة ويحطم السيارة في حائط.