شاهد أطول مطار في العالم مشيد على جزيرة يابانية

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 1994 تم تشييد أطول مطار في العالم، وهو مطار كانساي الدولي في اليابان، والذي يعد أعجوبة معمارية وهندسية في كل معالمه، لبنائه على جزيرة في البحر.

وتبدأ قصة بناء هذا المطار العجيب في عام 1980 من أجل تنشيط تجارة التصدير في منطقة كانساي في اليابان، وبعد كثير من الأبحاث التي أجراها المهندسون اليابانيين، تم اختيار موقع مساحته 38 كيلومتر (24 ميلا) في الجنوب الغربي من محطة أوساكا.

وواجه المهندسون الكثير من العقبات في تشييد المطار على الجزيرة، بسبب الطين الموجود في قاع البحر والرطوبة الشديدة، وتم حل هذه المشكلة من خلال تقنيات حديثة لتأسيس قاعدة بحرية مستقرة، وعن طريق مصارف الرمال، وتمكن المهندسون من بناء قاعدة مستقرة بشكل فعال لتحمل وزن الجزيرة المقترحة.

ولتأمين الاستقرار على هذه القاعدة، تم بناء 48000 من رباعيات الأسطح الإسمنتية المكدسة لتشكيل أساس متين، كل منها يزن 200 طن، و لملء الفجوات بين الأشكال، اتخذ 178 مليون طن مكعب من التربة من الجبال المجاورة وسكبت على الموقع باستخدام المراكب المتخصصة، وتم الانتهاء من السور البحري والقاعدة في ثلاث سنوات.

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وتم المحافظة على درجة حرارة مناسبة من 20 درجة إلى 26 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت إلى 79 درجة فهرنهايت) داخل البناء الذي تقدّر مساحته الداخلية من 300,000 متر مربع ( 3.2 مليون قدم مربع )، لربط الجزيرة بالبر فقد تم بناء جسر يسمح بتدفق حركة المرور الكثيفة من وإلى المطار، يبلغ طول الجسر المذهل نحو 3750 متراً (12300 قدم) وهو أطول جسر للنقل في العالم.

وعلى الرغم من التصميم القوي لأساسات المطار، إلا أنه من المتوقع أن تغرق الجزيرة بنحو ما يقدر بـ 5.7 متر (19 قدم)، واعترف المهندسون أنه تم تقدير هذا العدد بتفاؤل، ولقد غرقت الجزيرة بالفعل في الوقت الحاضر 13.05 متراً (42 قدم)، ومن خلال تنفيذ آلية الاستقرار خفّض المهندسون المعدل السنوي للغرق المستمر إلى 6 سم، إلا أن معدل الغرق هذا مثير للقلق.