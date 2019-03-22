كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار السيارات الآن في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم سنقدم لكم أسعار أبرز السيارات في السوق المصري، وذلك في ظل الصراع القائم بين حملة "خليها تصدي" ووكلاء السيارات في مصر :

أسعار سيارات أوبل في مصر :

أسترا 2019 سعرها 329,000 جنيه.

انسيجنيا 2019 تبدأ أول فئة بسعر 509,990 جنيه ، وآخر فئة بسعر 629,990 جنيه.

جراند لاند 2019 تبدأ بسعر 474,990 جنيه وتنتهي بسعر 549,990 جنيه.

كروس لاند 2019 اول فئة بسعر 379,990 جنيه، وثاني فئة بسعر 439,990 جنيه.

كورسا 2019 اول فئة بسعر 270,990 جنيه، وثاني فئة بسعر 319,990 جنيه.

أسعار سيارات تويوتا في مصر :

افانزا 2019 سعرها 375,000 جنيه.

أوديس 2019 اول فئة سعرها 435,000 جنيه, ثانى فئة سعرها 515,000 جنيه.

راش 2019 اول فئة سعرها 400,000 جنيه, ثانى فئة سعرها 425,000 جنية.

كامري 2019 سعرها 2,050,000 جنيه.

كورولا 2019 تبدأ بسعر 321,000 جنية, واعلى فئة سعرها 467,000 جنيه.

Advertisements

ياريس 2019 تبدأ بسعر 230,000 جنيه, وأعلى فئة بسعر 330,000 جنية.

أسعار سيارات شيفروليه في مصر :

أفيو 2019 تبدأ بسعر 189,650 جنيه، وأعلى فئة بسعر 208,400 جنيه.

اوبترا 2019 تبدأ بسعر 209,900 جنيه، وأعلى فئة بها بسعر 235,700 جنيه.

ايكونوكس 2019 تبدأ أول فئة بسعر 539,900 جنيه، وأعلى فئة بسعر 580,000 جنيه.

لانوس 2019 اول فئة بسعر 162,400 جنيه، وثاني فئة بسعر 167,600 جنيه.

أسعار سيارات هيونداي في مصر:

اكسنت 2019 تبدأ أول فئة بسعر 262,000 جنية، واعلى فئة سعرها 288,500 جنيه.

النترا 2019 تبدأ بسعر 248,900 جنيه، وأعلى فئة بسعر 455,000 جنيه.

توسان 2019 تبدأ أول فئة بسعر 445,000 جنيه، وأعلى فئة بسعر 620,000 جنيه.

سوناتا 2019 تبدأ أول فئة بسعر 530,000 جنيه، وأعلى فئة بسعر 650,000 جنيه.

فيرنا 2019 اول فئة بسعر 192,500 جنيه، وأعلى فئة بسعر 224,000 جنيه.

كريتا 2019 اعلي فئة بسعر 360,000 جنيه، وأعلى فئة بسعر 440,000 جنيه.