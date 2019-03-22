المرور الأمريكي يجمع الأموال بتحرير مخالفات للمواطنين!

الخليج ٣٦٥ نت – من غرائب أنظمة المرور الأمريكية هو وجود نظام في بعض المدن يتطلب من ضباط المرور إصدار عدد معين من المخالفات أياً كانت الظروف، وآخر هذه الأمثلة قادم من ولاية ماساتشوستس.

حسب مستندات قضائية اطلعت عليها CBS Boston، توجب على ضباط المرور إصدار 8 مخالفات على الأقل خلال أوقات عملهم الإضافية.. هذا النظام تم تطبيقه من قِبل الشرطة بعيداً عن إشراف حكومة الولاية، فيما يتم اعتباره حالياً فضيحة داخلية تقوم السلطات بالتحقيق فيها.

هذا النظام تم تطبيقه ضمن برنامج خاص للشرطة يستهدف تقليل الحوادث على طرق الولاية واستهداف السائقين المتهورين.. وفي حالة فشل ضباط المرور في إصدار 8 مخالفات على الأقل، يتم عقابهم برفض طلباتهم للعمل الإضافي.

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وتذكر المستندات القضائية أن الشرطة استغلت النظام لإصدار مخالفات غير مطلوبة للتلاعب بالنظام والاستفادة المادية من راتب العمل الإضافي، ليستفيد البعض بعشرات الآلاف من الدولارات على مدار السنوات بدون حق.

وقد نفت شرطة الولاية استخدامها لهذه النظام رغم الاتهامات.. وسنرى إلى ما ستؤول مجريات الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم حالياً.