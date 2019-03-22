بورش كايين كوبيه 2020 الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – يرحب الجيل الثالث من عائلة بورش كايين بنسخة جديدة كلياً بسقف مائل وتصميم رياضي، هذه هي كايين كوبيه 2020 الجديدة.

نسخة الكوبيه تأتي بخطوط حادة أكثر مقارنة بالموديل القياسي وتصميم وصفته الشركة بـ “الفريد من نوعه” وجناح خلفي وسقف زجاجي بانورامي مثبت بشكل قياسي أو سقف كربوني اختياري.

سقف الكوبيه أقصر بـ 0.7 إنش من الموديل القياسي، مع إعادة تصميم الأبواب الخلفية ودمج لوحة الترخيص في المصد الخلفي.. وبالعودة لخيار السقف الكربوني فهو حصري فقط للكوبيه داخل ثلاث حزم رياضية مختلفة لتخفيف الوزن، والتي تشتمل على جنوط 22 إنش ولمسات كربونية ومن مادة ألكانترا الفاخرة في المقصورة ونظام عادم رياضي.

وتأتي كايين الجديدة بمقاعد رياضية بثماني وضعيات مختلفة وصف خلفي من المقاعد.. ويُذكر أن خلفية السيارة منخفضة بـ 1.18 إنش من كايين القياسية، بمساحة 622 لتر في صندوق الأمتعة، والتي تصل إلى 1,537 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

المحركات

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كايين كوبيه ستنطلق بمحركين في البداية، الأول V6 قياسي سعة 3.0 لتر بقوة 335 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر بتسارع إلى 96 كم\س في 5.7 ثانية، وسرعة قصوى 243 كم\س.

المحرك الآخر V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 541 حصان وعزم دوران 768 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 3.7 ثانية وسرعة قصوى 286 كم\س.

السعر

من المتوقع طرح السيارة في الأسواق هذا الخريف بسعر يبدأ من 75,300 دولار (282,000 ريال) ويقفز بشدة إلى 130,100 دولار (486,000 ريال) بنسخة تيربو الأعلى أداء، لتمثل السيارة منافسة لبي ام دبليو X6 ومرسيدس بنز GLE كوبيه واودي Q8.