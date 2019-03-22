ديفيد بيكهام يعترف أمام المحكمة بالقيادة واستخدام الهاتف بالوقت نفسه

الخليج ٣٦٥ نت – في نوفمبر العام الماضي، اتصل شخص بالشرطة البريطانية ليطلعهم أن ديفيد بيكهام، لاعب الكرة الإنجليزي الشهير، قام باستخدام الهاتف والقيادة في نفس الوقت.

والآن اعترف بيكهام بالأمر عقب إثبات الشرطة للأمر عبر الكاميرات، وإن كان من المتوقع تفاديه لأي عقوبة جادة نتيجة الأمر.

بيكهام سيواجه جلسة إدارية لتحذيره وإطلاعه على خطورة ما فعل، مع إمكانية فرض غرامة أو إضافة نقاط مخالفة على سجل قيادته.

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ويُذكر أن بيكهام بالكاد تفادى تذكرة سرعة في سبتمبر الماضي بفضل ثغرة تقنية، ما أغضب المؤسسات الخيرية البريطانية للطرق، حيث قاد سيارته بسرعة 95 كم\س في طريق سرعته القصوى 64 كم\س، ولكن بدلاً من الاعتراف بالأمر، تهرب من الأمر عبر دفاع محاميه أن أوراق المخالفة لم تُرفع في الوقت المناسب.. ما كان كافياً لإسقاط المخالفة قبل إثباتها.