اودي تكشف عن محرك 4 سلندر جديد بقوة 610 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – بداية من العام الجاري، تتعرض سيارات سباق DTM الأوروبية لتنظيمات صارمة للمحركات لجعلها أكثر كفاءة وعصرية، مع وضع حد أعلى 95 كيلوجرام من الوقود لكل ساعة، ولكن القواعد الجديدة لن تهم اودي، والتي بالفعل أنتجت محرك توربو 2.0 لتر جديد بقوة هادرة 610 حصان.

اودي طورت المحرك على مدار عامين ونصف مع أكثر من 1,000 ساعة اختبار، وقد تم تصميمه ليستمر الموسم بأكمله، ما يعني حوالي 6,000 كيلومتر.

وسيبدأ محرك اودي الجديد بالسباق في الرابع من مايو, 2019 في سيارة سباق RS 5 DTM، ويُذكر أنه العام الماضي استخدمت نفس السيارة محرك ضغط هواء بضعف الحجم 4.0 لتر بثمانية سلندرات بقوة 500 حصان فقط.

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من أهم فوائد المحرك الجديد هي خفة وزنه بـ 85 كيلوجرام فقط، ما يجعله نصف وزن محرك V8 السابق، ما يعني خفض وزن السيارة الإجمالي إلى 1,000 كيلوجرام فحسب، ما يجعل نسبة القوة إلى الوزن 1.6 كيلوجرام لكل حصان، وهذ من مستويات بوجاتي فيرون SS.

السؤال هنا، هل سنرى هذا المحركفي سيارة قانونية للطرق؟ .. الأمر مستبعد، وبينما قدمت اودي إصدار A5 DTM محدود في 2016، لم تأت بنفس محرك V8 سعة 4.0 لتر لنسخة السباق، ما يعني أنه في الغالب حتى لو أصدرت اودي نسخة قانونية للطرق من سيارة السباق الجديدة فلن تأتي بالمحرك الهادر.