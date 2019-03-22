“بالفيديو” أول جيب جلاديتور 2020 تخرج من المصنع

الخليج ٣٦٥ نت – لم تكشف جيب عن أسعار جلاديتور الجديدة كلياً بعد ولكن لم يمنع ذلك اولى السيارات من الخروج من خطوط الإنتاج في مصنع Toledo في ولاية أوهايو الأمريكية.

لم تظهر معلومات إنتاجية جديدة عن جلادياتور منذ تدشينها العام الماضي في معرض لوس انجلوس، وإن كنا نعلم توفر السيارة في عدة نسخ مختلفة مثل سبورت وسبورت S وOverland ونسخة روبيكون الأغلى، وتقول جيب أن السيارة تتمتع بأعلى معدل سحب في مجالها بحد أقصى 3450 كيلوجرام.

كما تؤكد جيب أن جلادياتور هي الأفضل في مجالها في قدرتها على حمل 725 كيلوجرام، وإن كانت فورد تدعي نفس اللقب حالياً مع رينجر القادرة على حمل 843 كيلوجرام.. وتتوفر جلادياتور بنظام دفع رباعي حصرياً.

محرك السيارة بـ 6 سلندر بقوة 285 حصان، متصل بجير يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بثمان سرعات.. والسؤال الأهم هنا، متى سنرى جلادياتور في الأسواق؟، جيب وعدت بقدومها في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني توقع المزيد من التفاصيل والأسعار قريباً جداً.