فولفو ستضع كاميرات داخلية بالسيارات لمراقبة السائقين

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر فولفو في رحلتها للقضاء على جميع الحوادث المميتة للسيارات، حيث أعلنت الشركة عن وضع كاميرات مراقبة داخل المقصورة لتنبيه السائقين في حالة انشغالهم عن الطريق، كما ستفحص الكاميرا ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول.

طبقاً لمعهد سلامة الطرق السريعة الأمريكي، 30% من جميع حالات الوفاة الناتجة عن حوادث السيارات في 2017 في أمريكا كانت متعلقة بسائقين تحت تأثير الكحول، وتؤمن فولفو أن مراقبتهم بشكل مستمر هو أفضل طريقة لمنع هذه الحوادث.

البداية هي إرسال إشارات تحذير لأي سائق غير منتبه للطريق، وفي حالة عدم استجابتهم، ستتدخل السيارة عبر تخفيض السرعة تدريجياً وقد تصل إلى درجة وقف السيارة وركنها بشكل آمن ذاتياً في حالة عدم تفاعل السائق بأي شكل.

ومن المتوقع طرح الكاميرات الداخلية الجديدة بجانب منصة SPA2 الجديدة لفولفو في بدايات 2020.

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ومن الإبداعات الأخرى المتعلقة بالسلامة هي خاصية “مفتاح الرعاية”، والتي تسمح للسائق بوضع حدود قصوى للسرعة قبل تسليم السيارة لقريب أو صديق بدون خبرة في قيادة السيارات، ربما للتعلم عليها أو تجربتها.

بجانب فوائد السلامة توجد فوائد مادية أيضاً، حيث تتوقع فولفو أن تؤدي هذه المزايا لخفض نفقات التأمين على السيارات المزودة بهذه التقنيات الجديدة.